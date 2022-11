Viva For Life approche à grands pas... Pourquoi faire un don rend heureux ?

Du 17 au 23 décembre, Viva For Life sera de retour. Bertrix accueillera le cube de verre et ses trois animateurs : Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier, qui, pendant une semaine, relèveront le défi du marathon solidaire de 144 heures ! L'occasion pour l'équipe de "La Grande Forme" de se demander en quoi donner rend heureux? Pourquoi faire un don est aussi bénéfique pour le donneur ? Le point avec le Dr Alice Roussaux, psychiatre.

10 ans de solidarité, 10 ans d'actions Viva for Life ! Pour cette 10e édition, la ville de Bertrix et ses habitants sont prêts à relever le défi avec détermination et générosité. Viva for Life pourra une fois encore compter sur la générosité des donateurs mais aussi sur la précieuse collaboration de CAP 48.