Viva for Life annonce le financement de 166 projets de lutte contre la pauvreté infantile

C’est un moment très attendu par les associations ainsi que par les nombreux donateurs et bénévoles mobilisés à l’occasion de la 9ème édition de Viva for Life. En décembre dernier, de retour à Tournai, l’opération a réuni plus de 7,5 millions d’euros. Une solidarité qui permet aujourd’hui de financer 166 projets en Wallonie et à Bruxelles.

Après le marathon médiatique de 144h, un soutien toute l’année aux actions de terrain

"Viva for Life, c’est à la croisée entre les bénéficiaires, les associations, les donateurs et le public. C’est d’une intensité énorme ! C’est 6 jours et 6 nuits, mais en vrai c’est un combat qui dure toute l’année", voilà ce que retient Marco Leulier de sa toute première expérience en tant qu’animateur au sein du Cube. Et ce combat, les associations de terrain le mènent chaque jour auprès des familles, dans l’urgence ou sur le long terme, pour que la précarité ait le moins d’impact possible sur les jeunes enfants. Ce travail primordial nécessite des moyens importants pour répondre aux besoins toujours plus pressants des familles, en témoigne le nombre record de demandes de financement introduites auprès de Viva for Life en 2021 (+ 20% par rapport à 2020).