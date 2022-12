Viva for Life : Alexandre Tharaud se produira ce 21 décembre à Flagey avec l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

C’est accompagné du pianiste Alexandre Tharaud que l’Orchestre Royal de Wallonie se produira en concert le 21 décembre 2022 à Flagey pour un concert au profit de l’opération Viva for Life. Un concert envoûtant sur la thématique "musiques de films".

"Ce sont des musiques, des compositeurs qui par un effet madeleine de Proust, nous amènent en quelques notes du rire aux larmes, et qui touchent à notre nostalgie pour nous rappeler l’enfance ou l’adolescence.", explique Alexandre Tharaud, à la base des choix artistiques du concert. "L’idée derrière ce concert, c’est avant tout de se réchauffer, de partager de la joie ensemble mais aussi de penser à ces enfants qui ont une vie plus difficile que la nôtre".

L’action de l’ORCW ne s’arrête pas là, déclare Laurent Fack, le directeur général de l’orchestre. "En plus de ce concert, nous allons aussi offrir des places de spectacle aux associations partenaires de Viva For Life pour "Pierre et le Loup" et "Le carnaval des animaux" que nous monterons à Mons.", détaille Laurent Fack. "Certains enfants ont du mal à avoir des tartines dans leurs mallettes. Nous, on ne peut pas offrir de quoi faire des tartines, par contre on peut offrir un peu de bonheur à ces enfants et c’est ce que nous allons faire".