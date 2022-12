Cette triste réalité, 1 enfant sur 4 à Bruxelles et en Wallonie doit la subir. Delphine constate que la situation est de mal en pis, aggravée par la crise que la Belgique traverse. "La situation devient de plus en plus compliquée. Les gens n’en peuvent plus. Il y a des enfants qui restent à la garderie car il n’y a plus de chauffage à la maison ou parce qu’on a un compteur à budget et qu’on n’a pas de sous pour remettre l’électricité. Ce sont des enfants qui n’ont plus d’eau… On essaye un maximum avec les collègues de leur offrir un cadre où ils sont en sécurité. C’est vraiment ça le plus important parce que ça doit être une espèce d’échappatoire pour eux".

Grâce à Viva for Life, depuis 10 ans, nous pouvons sensibiliser et donner aux associations les moyens d’accompagner les enfants précarisés. Cette année, on compte à nouveau sur vous car les besoins sont encore plus importants.