Durant 6 jours et 6 nuits, notre trio a pu recueillir sur nos antennes radio, à la boite à dons du cube ou lors de la quotidienne, une multitude de témoignages plus touchants les uns que les autres et suite auxquels il était souvent difficile pour Sara, Ophélie et Marco de ne pas être touchés, mais qui leur donnaient toute la force nécessaire pour le reste de leur aventure.

Comme le témoignage de Valentine, maman solo, qui s’est retrouvée seule sans logement avec ses enfants il y a deux mois :

"C’est le plus difficile, que ton enfant te dise 'j’ai faim' et que tu ne puisses le nourrir qu’une fois par jour."

Valentine est actuellement prise en charge par le New Samusocial, une association soutenue par Viva for Life.

Des situations qui basculent du jour au lendemain. Autre témoignage, celui d’Ines et Gaëtan, parents d’un petit garçon de 2 ans qui ont pu être aidés par l’association Parent’Elles à Charleroi lorsqu’ils se sont retrouvés sans abri :

"On avait juste notre voiture, les affaires du petit et c’est tout"

Merci à toutes celles et ceux qui ont apporté leur témoignage cette année et qui ont permis d’appuyer les messages forts de l’opération et de lui donner tout son sens !