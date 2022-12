Viva for Life 2022 : Tom, 14 ans, brave la pluie au profit de l’opération de solidarité

La 10e édition de Viva for Life prend fin. Mais quelques heures avant la fin, des défis sont encore en cours, dont celui de Tom qui a décidé d’apporter son soutien à l’opération de solidarité au travers d’un challenge sportif.

Les défis n’ont décidément pas d’âge ! À 14 ans, Tom s’est lancé dans une épreuve sportive de taille au profit de Viva for Life : " je vais relier Braine-le-Château à Bertrix à vélo ". Près de 150 km que Tom, parti le 20 décembre, doit parcourir tout en bravant le froid, le vent et la pluie. S’il parvient à garder le rythme, il sera attendu devant le cube de verre sur la place de Bertrix juste à temps pour le début de soirée le 23 décembre et donc pour assister à la sortie du cube.