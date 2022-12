Le cube de Viva for Life a changé cette année et les chambres de Sara, Ophélie et Marco aussi… Allons découvrir ça !

Les trois animateurs doivent passer 144 heures enfermés dans le cube et ce n’est pas une métaphore, ils sont bien enfermés à 100% tous les trois. Il leur faut donc une chambre chacun pour pouvoir se reposer entre les shifts du direct radio puisque, comme vous le savez, cette année les animateurs ne seront plus désignés pour animer une plage horaire spécifique, ils se relayent grâce au buzzer.

Le nouveau cube réserve les trois chambres et la salle de bains à l’étage accessibles avec une échelle et pour descendre, c’est une barre de pompier !

Comme ils le disent tous les trois, ce n’est pas vraiment la période de l’année où ils dorment le plus… mais au moins ils ont chacun un petit espace personnel composé : d'un lit une place (avec une petite bouillotte vu les températures glaciales de cette année), d'une petite commode, d'une table de nuit et d'une étagère. Spartiate mais ils n’y vont que pour se reposer et dormir.