Viva for Life 2022 : les 10 nouveautés de la 10e édition à Bertrix

La nouvelle édition de Viva for Life est lancée pour rappeler que la pauvreté ne cesse de prendre de l’ampleur et mettre en péril le développement, la santé et le bien-être de 80.000 enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pourtant, ces chiffres sont probablement sous-estimés en raison des crises sanitaire et énergétique que nous connaissons depuis quelques mois et qui aggravent le phénomène de précarisation.

10 ans de solidarité, 10 ans d’actions Viva for Life !

En 9 ans, Viva for Life a permis de financer 924 projets différents au sein d’associations actives dans le secteur de la petite enfance et de la pauvreté en Belgique francophone.

Pour cette 10e édition, la ville de Bertrix et ses habitants sont prêts à relever le défi avec détermination et générosité. La ville accueillera le cube de verre et ses trois animateurs : Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier, qui, pendant une semaine, relèveront le défi du marathon solidaire de 144 heures !

Viva for Life ce sont beaucoup de moments d’émotion, mais aussi des moments festifs qui fédèrent autour d’une même mobilisation et mettent la cause en lumière. Découvrez ce qui vous attend cette année…