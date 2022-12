Viva for Life 2022 : le programme du 22 décembre

05h00 : marché Matinal (Pl. des Trois Fers)

10h00 : ouverture du chalet Goodies Viva for Life (Pl. des Trois fers). Chaque jour, le magasin Viva for Life vendra différents goodies au profit de l’opération. Les goodies sont aussi en vente sur notre e-shop.

10h00 : animation de notre partenaire Ores dont la chalet se trouve sur la place des Trois Fers. Mesurez-vous au marteau lumineux ! Mettez votre énergie à profit en frappant le marteau lumineux et en faisant monter le voyant lumineux le plus haut possible.

16h00 : ouverture du Roller Park (Bertrix Hall)

16h00 : ouverture de la Piste de Luge

16h00 : début du marché de Noël

18h00 : warm up DJ (animation ballons Loterie), live TV & showcases gratuits Viva for Life