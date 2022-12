08h00 : Deathride depuis le clocher de l’Eglise

10h00 : ouverture du chalet Goodies Viva for Life (Pl. des Trois fers). Chaque jour, le magasin Viva for Life vendra différents goodies au profit de l’opération. Les goodies sont aussi en vente sur notre e-shop.

10h00 : animation de notre partenaire ALDI dont le chalet se trouve sur la place des Trois Fers. Aujourd'hui, vous aurez rendez-vous avec la faucheuse gonflable ! Objectif ? Tenir le plus longtemps possible sur un des plots situés au milieu de la faucheuse.

16h00 : ouverture du Roller Park (Bertrix Hall)

16h00 : ouverture de la piste de Luge

16h00 : début du Marché de Noel

Dès 18h00 : warm up DJ et showcases gratuits Viva for Life