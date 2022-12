Viva for Life 2022 : le programme du 17 décembre

10h00 : ouverture du Roller Park (Bertrix Hall) et du chalet Belfius (Pl. des Trois Fers)

13h00 : ouverture de la Piste de Luge

13h00 : animation Académie de Musique de Bertrix (Pl. des Trois Fers)

14h00 : Tours en calèche (24h attelages)

14h00 : début du Marché de Noël

16h00 : ouverture du chalet Goodies Viva for Life (Pl. des Trois fers). Chaque jour, le magasin Viva for Life vendra différents goodies au profit de l’opération. Les goodies sont aussi en vente sur notre e-shop.

16h00 : diffusion de la petite Finale du Mondial (Roller Park)

17h30 : démo Lay Up Basket (Pl. des Trois Fers)

A partir de 19h00 : warm up DJ avec Daddy K, live TV et les showcases gratuits de Viva for Life