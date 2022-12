Viva for Life 2022 : la 10e édition en 10 photos !

Viva for Life la 10e, c’est fini ! Revivez ces 144 heures en 10 photos qui représentent bien cette belle opération de solidarité.

Ophélie, Sara et Marco ont tout donné dans leur cube sur la place des 3 Fers de Bertrix pour récolter le plus d’argent possible pour soutenir les associations qui luttent contre la pauvreté infantile en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Il s’en passe des choses en 144 heures, que ce soit dans le cube, sur la place, dans la ville de Bertrix et partout en Wallonie et à Bruxelles où vous avez organisé des défis incroyables pour récolter de l’argent pour la cause.

Revenons sur cette 10e édition de Viva for Life.