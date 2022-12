Viva for Life 2022 : faites bouger le top 5 des titres les plus demandés

Une des particularités de Viva for Life, c’est que vous vous occupez de la programmation musicale. Tout ce que vous avez à faire, c’est un don, et on vous laisse le choix du morceau qui sera diffusé. Voici le Top 5 de vos demandes depuis le début de l’opération. Si vous souhaitez faire bouger ce classement, faites un don.

5. La Tendresse de Bourvil

Ecrite par Noël Roux et composée par Hubert Giraud, "La tendresse" est entrée au panthéon des chansons éternelles grâce à l’interprétation de Bourvil en 1963. Depuis, ce titre a été repris de nombreuses fois, notamment par Marie Laforêt ou les Kids United. Et pourtant, c’est la version de 1963 qui intègre aujourd’hui le top 5 des chansons les plus demandées de cette 10e édition de Viva for Life.