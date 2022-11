Viva for Life : "1 enfant sur 4 sous le seuil de pauvreté en FWB", ce n'est pas qu'une statistique

Depuis 2013, la semaine de solidarité Viva for Life revient chaque année pour rappeler que la pauvreté ne cesse de prendre de l’ampleur et met en péril le développement, la santé et le bien-être de 80.000 enfants à Bruxelles et en Wallonie.

L’enjeu est crucial encore cette année. Les crises successives que nous vivons depuis 2019 aggravent la situation et entrainent de nombreuses familles précarisées dans des difficultés inédites. Aujourd’hui, il apparaît plus important que jamais de poursuivre l’action Viva for Life. De nombreuses associations attendent notre soutien pour pouvoir poursuivre leurs actions et répondre aux demandes de plus en plus nombreuses.

Depuis 2013, la mobilisation ne faiblit pas ! Chaque année, organisateurs de défis, bénévoles, donateurs,… sont nombreux à apporter de l’espoir aux familles qui vivent dans la pauvreté ! La solidarité qui se déploie autour de Viva for Life réchauffe les cœurs et est cruciale pour de nombreuses familles. Une semaine teintée de l’ambiance de Noël et de la générosité.