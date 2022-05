Vittorio Forte au Musée des Instruments de Musique

Le CPE Festival et MG Concert investit la prestigieuse salle de concert du Musée des Instruments de Musique. Retrouvez le pianiste italien Vittorio Forte et tentez de remporter deux places pour ce concert qui aura lieu le dimanche 12 juin à 12h30.

Vittorio Forte joue du piano depuis l’âge de neuf ans et est un des leaders de l’école italienne. Après un parcours atypique, il a pris des cours auprès de l’Argentin José Lepore, lui-même un ancien élève de Carlo Zecchi. Ce qui lui a permis de se distinguer à plusieurs concours de piano (Ostuni, Lamezia, Modica) et de remporter le Premier prix au Festival de Música de Zumaia ainsi que le prix Chopin du Concours Vlado-Perlemuter pour son excellente interprétation d’œuvres du compositeur polonais.

Des études à la Haute école de musique de Lausanne auprès de Christian Favre à partir de 1998 ont joué un rôle capital dans la formation de Vittorio Forte. Il a ultérieurement suivi les classes de maître de François-René Duchâble, Jean-Marc Luisada et Paul Badura-Skoda, ainsi qu’à celles données par Menahem Pressler, Andreas Staier et Fou Tsong à l’Académie internationale de piano du lac de Côme.

Toujours en quête de nouveaux horizons, Vittorio Forte a choisi des œuvres du compositeur italien Muzio Clementi pour son premier CD, publié sous le label Lyrinx, qui a été fortement apprécié par les critiques de la station de radio HR2 Kultur. Sont venus ensuite un album consacré à Robert Schumann, toujours chez Lyrinx, et un autre avec des œuvres de Chopin et Couperin qui a été nominé pour l’édition 2014 de l’International Classical Music Awards. Quant au CD Voyage mélodique, il a été récompensé en France, en Suisse et en Belgique pour l’originalité et la diversité des compositions choisies. Après un nouvel album proposant des valses de Chopin, Vittorio Forte travaille actuellement les œuvres pour piano de Carl Philipp Emanuel Bach pour un CD devant être publié sous le label américain Odradek Records.

Vittorio Forte donne à son tour des classes de maître et a été nommé directeur artistique de plusieurs festivals en France.

Toutes les informations sur le concert ici.