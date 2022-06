Vitres cassées, radiateurs démontés, fissures,…Triste constat dans les salles communales de Charleroi

Avec un peu d’imagination, on pourrait même penser que les deux arbres qui poussent sur le balcon font partie de la déco. Mais honnêtement, rien ne fait illusion. Et certains murs menacent d’ailleurs de s’effondrer. La ville reconnaît qu’il faudrait tout refaire ici dans les années à venir. Mais le Salon Communal ne fait pas partie des priorités. Les rénovations vont commencer dans d’autres salles. Le centre culturel de Gosselies par exemple, le centre pour aînés de la Cité Parc ou encore la salle de l’école communale à Roux.

La faute aux majorités précédentes

Pour l’échevin Xavier Desgain, "Il y a un lourd passif dans le bâtiment public à Charleroi. J’ai lancé de grandes rénovations depuis le début de la mandature. Mais le travail est énorme et le monde associatif s’inquiète, je les comprends. On vient de terminer la salle du quartier de la Broucheterre. Donc les choses avancent mais il va falloir pour récupérer le retard." Les salles non prioritaires comme le Salon Communal feront l’objet de petits entretiens mais rien d’assez important, pour le moment, pour répondre à son état de délabrement.