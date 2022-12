Pour cette dame de 82 ans, tout a commencé dans les années 70 dans son petit atelier caché au centre de Bruxelles. "Un jour, je vais dans un club et il y avait un jeune homme qui exposait deux, trois vitraux. Je me suis intéressée d’abord aux vitraux évidemment, et puis après au jeune homme", sourit-elle. C’est le début non pas d’une, mais de deux histoires d’amour, avec Pierre et le verre.

Art ancien, art nouveau, ou encore art contemporain, l’œuvre de Marcelle et de son mari est un réel voyage dans le temps. Et pour le continuer, l’artisane ne fait pas que créer et restaurer. Elle forme également les futurs vitraillistes pour faire perdurer cet art.