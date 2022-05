Vitesse sur les routes : en matière d’amendes, dès qu'un changement est annoncé, le débat est relancé

Les pays européens ont des pratiques différentes. La France a instauré le permis à points. Son mérite est de protéger radicalement la société à l’égard des conducteurs récidivistes. On pense avant tout à l’alcool au volant et à la vitesse excessive dans les zones habitées.

Une épée de Damoclès qui s’abat sur ceux qui, malgré plusieurs rappels à l’ordre, ne respectent pas le Code de la route. La sanction est forte : de la suspension au retrait pur et simple du permis de conduire.

On sait que la récidive est un facteur important dans les accidents, plusieurs chiffres issus d’études de VIAS le démontrent : plus d’un tiers des accidents sont le fait de conducteurs récidivistes, déjà sanctionnés pour plusieurs infractions. Les multirécidivistes – sanctionnés au moins à 5 reprises en un an – ont 35 fois plus de risque de provoquer un accident que les personnes jamais ou pratiquement jamais épinglées en infraction.

Sans aller aussi loin que le permis à point, d’autres pays pratiquent le système des amendes "proportionnelles", un système qui, lorsqu’il est intégralement déplafonné comme en Finlande, offre la latitude au juge d’infliger de lourdes amendes tenant compte de l’échelle de revenus du conducteur fautif, jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’euros.