Vitality écrit une page de l’histoire de Rocket League

Tout semble sourire aux abeilles depuis l’arrivée de Zen, qui, pour sa première LAN, a répondu aux attentes. Le prodige de 16 ans a clairement montré qu’il était actuellement le meilleur joueur Rocket League de la planète. MVP global et MVP offensif de la compétition, il a éclaboussé de son talent tous les terrains virtuels. Il est clair qu’ils font déjà office d’ultras favoris pour les championnats du monde qui auront lieu en ce début du mois d’août à Düsseldorf. Seul point négatif pour l’équipe française, ils ne seront plus en terrain américain avec un public qui, grâce à leur coach et à une communication aux petits oignons, s’était rallié aux côtés de l’équipe de Zen, Radosin et Alpha54, leur donnant un avantage non négligeable dans un tournoi avec du public.