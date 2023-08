Vitality domineront-ils aussi le Gamers8 Rocket League ?

Les meilleures équipes de chaque région de Rocket League seront évidemment présentes, mais c’est l’Europe qui part grande favorite de cette compétition. Et plus particulièrement l’équipe Vitality, championne du monde en titre et qui a remporté toutes ces compétitions officielles depuis l’arrivée de leur joueur prodige : Zen.

En à peine 3 mois de compétition, le jeune Français a mis la quasi-entièreté de la scène esportive Rocket League d’accord sur le fait qu’il est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n’est le plus grand. Trois Regionals remportés en trois participations, un titre de champion de major et un titre de champion du monde. Cette édition du Gamers8, c’est l’occasion pour Zen et la Team Vitality de se positionner comme la meilleure équipe Rocket League de tous les temps.