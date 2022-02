Vitali Klitschko : de champion de boxe à maire de Kiev, le cœur au combat

Il y a huit ans presque jours pour jours, Vitali Klitschko se déclarait candidat à la présidentielle en Ukraine. C’était le 25 février 2014 et il était le premier opposant au pouvoir à entrer officiellement en course pour l’élection anticipée fixée au 25 mai, date à laquelle il sera finalement élu maire de la capitale. Il s’était désisté de la course à la présidentielle en mars en faveur de Petro Porochenko.

Il dirige le parti de l’opposition "Oudar" (soit "coup" en ukrainien) et a été un des meneurs du mouvement de contestation qui a mené à la destitution de Viktor Ianoukovitch, ancien président pro-russe. Vitali, qui a fait fortune grâce aux compétitions sportives, est très engagé dans la lutte contre la corruption et a une bonne réputation.

Aujourd'hui plongé dans la guerre, Vitali Klitschko, considéré comme l'un des hommes politiques les plus importants derrière Volodymyr Zelensky, n'a pas eu peur de se retrousser les manches et de prendre les armes pour se retrouver au coeur du combat qui sera certainement un des plus importants de sa vie. Sportif dans l'âme, il met son caractère fort et compétiteur au service d'un peuple. Accompagné de son frère Wladimir, lui aussi champion de boxe, il a rejoint les soldats au front et s'est inscrit volontairement sur les troupes de réserve de l'armée du pays. Dans une vidéo publiée le jeudi 24 février dernier, on peut entendre les deux frères lancer un appel : "Nous devons rester unis contre cette agression, contre l'agression russe. ne laissez pas cela se produire et se poursuivre en Ukraine. Ne laissez pas cela se produire en Europe et, à la fin, dans le monde entier. Unis, nous sommes forts. Soutenez l'Ukraine."

Dans le dos ou sous la ceinture, l'homme singulier et très apprécié des Ukrainiens, réputé force tranquille, se permettra tous les coups pour arriver à ses fins et gagner son plus grand combat.