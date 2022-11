Vitale pour la planète, la forêt boréale aussi est en danger.

Elle brûle, elle tangue, elle est dévorée par les insectes. Et elle remonte vers le nord. Vitale pour l'avenir de la planète, la forêt boréale, cet immense anneau de verdure qui encercle l'Arctique, est en danger, menacée comme la forêt amazonienne par le réchauffement climatique.

Déployée sur le Canada, la Scandinavie, la Russie et l'Alaska, celle que l'on appelle aussi taïga est fragilisée par les incendies qui se multiplient, la fonte du permafrost, les épidémies d'insectes rendues plus virulentes par des températures plus douces. Et les experts sont formels : sa partie septentrionale gagne sur la toundra tandis qu'au sud, elle est grignotée par les prairies.