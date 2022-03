Vitaa : "The Voice m'a donné une vision différente, que ce soit pour la scène, la télé ou le studio"

Au lendemain des premiers lives, Vitaa a aussi livré ses impressions sur les talents qui l’ont marquée.

La chanteuse a été bluffée par Anaë, en qui elle voit un "gros potentiel", d’autant plus que la jeune étudiante de 18 ans est sortie de sa zone de confort sur Man Down de Rihanna, en mêlant chant et danse. Elle a démontré une progression fulgurante sur scène. Son parcours fait penser à un ancien talent de Vitaa, le rappeur Nicholas. "Souvent les artistes de scène se révèlent dans les lives mais aussi ceux qui n’ont pas d’expérience comprennent un truc et ils ont une aisance incroyable. C’est en cela que The Voice est une super école parce que pour la suite de leur carrière, s’ils se retrouvent amenés sur une télé, ils ont une expérience acquise ici" déclare-t-elle.

Autre talent qui l’a impressionnée, Maysha, avec sa reprise de Smells Like Teen Spirit de Nirvana, qu’elle qualifie de "pépite" de la saison.

Ancienne coach de The Voice Kids, Vitaa a aussi salué la performance de la jeune Nora sur Girls on Fire d’Alicia Keys : "Elle est en train de faire son petit bout de chemin. Avec la maturité et l’expérience c’est quelqu’un qu’il faut suivre. Je l’ai trouvée impressionnante et je crois que ce sera un talent marquant de cette saison".

Enfin, Vitaa a remercié les deux talents qui l’ont accompagnée sur À fleur de toi : "On a eu très peu de temps pour répéter. Donc cela m’a mis un petit stress mais j’aimais beaucoup les voix de Christopher et Mounir. J’étais aidée, ce sont deux bons chanteurs. On a fait même pas deux répet et le live était mieux donc j’étais très contente de ce moment".