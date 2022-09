Vitaa & Slimane : Vendredi 30 septembre, Palais 12 à Bruxelles

VersuS : Dernière date en Belgique !

VersuS c’est un projet incroyable et évident qui contient les confessions musicales de Vitaa et Slimane réunis le temps d’un album duo. Après avoir partagé deux saisons de The Voice Belgique, Vitaa & Slimane partent ensemble pour une tournée : le VersuS Tour.

Un spectacle musical unique mettant en scène les interprètes des tubes " Je te le donne " et " Ça va ça vient ". Un rendez-vous exceptionnel que donnent Slimane et Vitaa pour une série de concerts à travers la France, la Belgique et la Suisse.



Au vu du succès de cette gigantesque tournée, Vitaa & Slimane reviennent pour une dernière date en Belgique le vendredi 30 septembre au Palais 12 (Bruxelles).