Vitaa revient sur "le cauchemar de la surmédiatisation" concernant son duo avec Slimane

Vitaa a fait des confidences sur la médiatisation concernant son duo avec le chanteur Slimane.

Pendant cinq ans, Vitaa et Slimane ont formé un duo qui a très bien fonctionné avec notamment des titres comme "Avant toi" ou encore "Je te le donne".

Au micro de RTL France, la chanteuse de 40 ans parle de la surmédiatisation du duo : "C’était un cauchemar, même nous on en pouvait plus de se voir en télé. À un moment on s’est dit avec Slim 'est-ce qu’on ne va pas lasser les gens ? Est-ce que les gens ne vont pas en avoir marre ?".

Vitaa évoque la multiplication des interventions médiatiques et met cela en corrélation avec la vente de l’album avec Slimane : "Il y avait ce risque-là. Il y avait une espèce de surmédiatisation de cet album. C’est ce qui fait qu’on en a vendu un million aussi."

Celle qui a aussi travaillé avec Diam’s dément être à l’origine de cette médiatisation : "Nous on a une équipe promo qui nous cale des télés. Les télés nous demandent, les télés veulent qu’on vienne chanter. Les gens sur les télés, on a le sentiment qu’ils sont super contents de nous voir. Nous on est super contents de chanter. Mais après, à un moment, mis bout à bout, on a fait une période de 55 télés en quatre ou cinq mois, c’est beaucoup quand même !"

Vitaa revient avec quelque chose de plus personnel avec son nouvel album intitulé "Charlotte" disponible depuis le 6 octobre.