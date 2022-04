Vitaa partage des clichés de son troisième enfant, à la maternité

Après les bonnes nouvelles d’Amel Bent, le carnet rose s’agrandit. Il s’agit cette fois-ci de celle qui a été coach d’honneur de The Voice Belgique il y a quelques semaines, la célèbre Vitaa.

Depuis le 10 avril 2022, elle a donné naissance à une jolie petite fille du nom de Noa. Cette information, c’est la chanteuse elle-même qui a choisi de la partager dans une publication Instagram, avec des paroles très tendres pour ce nouveau petit être qui fait désormais partie de sa vie.



"Louanges à toi Seigneur de m’avoir comblée une fois de plus par la plus belle de tes Créatures.

Puisses-tu protéger notre poupée de ce bas-monde et la combler de tes bienfaits…

In love with my daughter."