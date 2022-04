Vitaa et Slimane déjà de retour en duo ? "Nous ne sommes pas fermés"

Leur album VersuS, paru en 2019, avait cartonné auprès du public. En novembre dernier, lors des NRJ Music Awards, Vitaa et Slimane avaient cependant annoncé la fin de leur duo, au grand dam de leurs fans. Ils souhaitaient tous les deux reprendre leur carrière respective.

Quelques mois plus tard, les deux artistes, amis sur scène et dans la vie, ne semblent plus si catégoriques. Ils ne seraient pas opposés à un retour en duo.

"Avec Vitaa, on continue de travailler ensemble, notamment pour d’autres artistes. Si un jour on crée de nouvelles chansons et que l’envie nous vient de revenir en duo, pourquoi pas. On veut être certains d’avoir un projet solide. On verra" a lancé l’heureux papa d’une petite fille, dans les colonnes de Ciné-Télé-Revue. L’album VersuS pourrait-il donc avoir une suite ? "Nous ne sommes pas fermés" confie-t-il.