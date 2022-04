Vitaa est maman pour la troisième fois : la coach d’honneur de The Voice Belgique dévoile un cliché adorable

Vitaa a en effet annoncé sur son compte Instagram la naissance de son troisième enfant et partagé par la même occasion la première photo de son troisième enfant. Sur le cliché, pris à la maternité peu après son accouchement, on peut apercevoir la chanteuse de "A Fleur de toi" tenant son nouveau-né dans les bras. En légende de ce beau portrait : l’ancienne coach de The Voice Belgique a écrit : "Louanges à toi Seigneur de m’avoir comblée une fois de plus par la plus belle de tes Créatures. Puisses-tu protéger notre poupée de ce bas-monde et la combler de tes bienfaits", a également écrit la chanteuse dans son message. Ajoutant ensuite en anglais : "En amour pour ma fille". Après deux garçons, Liham et Adam, Vitaa et mari ont accueilli une petite fille prénommée Noa, qui est née le 10 avril 2022.