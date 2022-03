Vitaa, coach d’honneur de The Voice Belgique : "Deux ans après, je suis arrivée comme si j’étais à la maison"

Entre The Voice Kids et la version adulte, qu’est-ce que tu as préféré ?

Alors bizarrement, j’appréhendais The Voice Kids, je me disais que ça devait être plus dur parce que c’était des enfants et que le milieu de la télé est assez difficile. Je crois que je me suis encore plus amusée avec les Kids. La version adulte est plus sérieuse. Dans The Voice Belgique, le point le plus important est la performance et sa qualité lorsqu’on prépare les prestations avec nos talents. Avec les Kids, en fait, on est plus dans le naturel, le spontané, l’émotion. Les enfants sont sans filtre, donc je crois que j’ai été plus touchée et plus émue et je me suis encore plus amusée