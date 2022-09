Visitors : un parcours-spectacle immersif mêlant artistes, effets spéciaux et video-mapping

Ce show monumental se déroulera à l'abbaye de Villers-la-Ville du 22 septembre au 5 octobre.



En participant à cette promenade nocturne totalement scénarisée, le spectateur va découvrir l'abbaye sous un autre angle... Il va aussi remonter dans le temps ! En effet, plusieurs personnages qui ont vécus dans l'abbaye par le passé resurgissent, subitement, sous des formes pour le moins surprenantes. Sont-ce des fantômes ? En tout cas, c'est ce que pensent un groupe d'experts mandatés pour enquêter sur ce phénomène étrange.

Danseurs, acteurs, voltigeurs, video-mapping et effets spéciaux vont magnifier les ruines de l'abbaye comme jamais !

Ce spectacle évolutif sur 360 degrés fait suite à une autre création de la société Tour des Sites qui s'intitulait la Vallée Secrète.

D'une durée de 70 minutes, cette promenade féerique totalement scénarisée est dotée d'une atmosphère unique !

Ce spectacle s'adresse aux petits et grands. Il s'inscrit parfaitement dans la saison automnale et plus particulièrement, dans la période d'Halloween qui pointe à l'horizon.