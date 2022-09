"Visitors" à l'Abbaye de Villers-la-Ville du 22 septembre au 5 novembre

"Visitors" c'est l'histoire d'un voyage à travers le temps à la découverte d'êtres fascinants qui sont revenus du passé pour nous rencontrer.

D’une durée de 70 minutes, ce parcours-spectacle vivant consiste en un récit continu qui plonge le spectateur en totale immersion. Ce spectacle familial pour petits et grands est composé d’acteurs, de danseurs et de performers sur toile de fond de vidéo-mapping et d’effets spéciaux.