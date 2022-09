Visitez votre prochain appartement dans le metaverse.

Pour cette première expérience, il s'agit de visiter de manière virtuelle un appartement témoin réellement mis en vente par le promoteur Quartus, à l’occasion de ventes privées de programmes neufs.

Dans le cas présent, il est possible d'en profiter de plusieurs manières. La plus simple consiste à naviguer dans l'appartement, depuis son navigateur web ordinaire sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone. L'acheteur potentiel peut aussi utiliser un casque de réalité virtuelle et littéralement "se plonger" dans l'appartement. Cette nouvelle expérience a été réalisée sur Oncyber, une plateforme spécialisée dans la création de lieux virtuels sur mesure.