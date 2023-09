Visitez Manchester, la ville la plus rock de Grande-Bretagne

Ensuite, on va au 15, Whitwoth Street à l’Hacienda. Largement financée par Factory Records et New Order, la salle de concert ouvre le 21 mai 82 et accueillera tout le gratin, des Smiths à Madonna. La salle sera démolie en 2002 mais il reste une plaque commémorative sur le nouveau bâtiment. Les fans des Smiths ne rateront pas le Salford Lads Club, qu’on voit dans la pochette intérieure de l’album "The Queen is Dead", ne fût-ce que pour y reproduire une des photos les plus iconiques du groupe.