Nadine et Etienne Huysentruyt ont ouvert "Li p’tite brèssène" il y a 4 ans. Depuis, ils ne cessent de créer, penser et imaginer de nouvelles bières. Passionnés par la conception de produits alimentaires et le résultat final, ils prennent des cours dès 2015 et ouvrent finalement leur micro-brasserie en 2019. Leur première bière "La Fol' Dorée" est fraîche, fruitée et subtilement acidulée.