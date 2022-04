Visitez les plus beaux jardins de Bretagne en compagnie de Luc Noël

Le Jardin de Ker Louis

A deux pas du Cap Fréhel, Ker Louis doit figurer parmi les jardins à visiter quand on parcourt les Côtes-d’Armor, dans la lumière particulière de la Bretagne où l’on passe en un instant du soleil à la pluie. En 1980, la maison de Michèle et Louis se dressait dans un pré. Pour se protéger des embruns et créer une intimité par rapport au voisinage, ils ont planté une haie de conifères. Mais, déçus par le résultat, ces néophytes en jardinage ont entrepris d’ajouter des arbres et arbustes. Ils ont acheté des magazines, ils ont feuilleté des livres, ils ont visité les pépinières pour planter et planter encore.