Visitez la nouvelle exposition du Musée de la Photo à Charleroi

À l’occasion de la nouvelle exposition du Musée de la Photo à Charleroi, Musiq3 vous propose de tenter de remporter 2 places pour la visiter.

Une exposition dédiée à Michel Vanden Eeckhoudt, qui vous dévoile en 250 photographies, inédites pour moitié, la subtile alchimie d’instants décisifs et de solides compositions. Cette exposition est accompagnée de quatre expositions consacrées aux œuvres de Gaëlle Henkens et Roger Job, Zoé Van der Haegen, Melanie De Biasio et Danielle Rombaut. Des expositions à voir jusqu’au 15 mai.

Intéressé ? Tentez votre chance de les remporter en participant à notre concours.