Visitez la Grande Pyramide au temps des pharaons grâce à la réalité virtuelle, à l’Institut du Monde arabe de Paris

Grâce à un sac à dos connecté et un casque de VR, vous pourrez ainsi promener votre avatar au milieu des époques, sur le site archéologique le plus célèbre au monde qui a pris des allures de jeu vidéo pour l’occasion. Un bond dans le temps, plus de 4500 ans en arrière, qui vous permettra également d’assister aux funérailles de Khéops, en embarquant dans sa barque funéraire ou en étant témoin de son embaumement et de sa momification. Et qui sait, peut-être croiserez-vous l’une ou l’autre divinité en chemin.