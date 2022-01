Visitez Bruxelles autrement avec les Visites de mon Voisin

Vous pensez tout connaître de Bruxelles ? Ou vous avez envie de la voir d’une autre façon. Alors les Visites de mon Voisin sont faites pour vous. Vassilia et Gaspard vous emmènent découvrir des faits historiques peu connus de notre capitale.

Les Visites de mon voisin, c’est un concept né dans la tête de deux voisins habitant Saint-Gilles : Vassilia Van der Heyden et Gaspard Giersé. Un projet qui devait servir à la base à des amis et qui s’est finalement transformé.

"Les visites de mon voisin, c’est un projet de visites guidées alternatives que j’ai créé avec ma voisine Vassilia. C’est d’ailleurs elle qui a trouvé le nom. L’idée de base, c’était vraiment d’emmener nos amis découvrir Bruxelles pour se reconnecter avec l’espace qu’il y a autour de nous. Et comme le projet a assez bien fonctionné, on a continué", commence par nous expliquer Gaspard, dit le voisin.

Plus que des visites, ce sont vraiment des parcours. On découvre la ville de Bruxelles à travers son urbanisme, son histoire et sa sociologie. Et puis, les visites sont agrémentées d’images en réalité virtuelle. Via WhatsApp pendant les visites, vous recevez des images d’archives en temps réel. Cela permet de créer un peu de réalité augmentée et de montrer l’endroit tel qu’il était avant.

"Dans ces visites, on va voir les racines, l’histoire, l’urbanisme, la question des dynamiques urbaines, les questions de sociologie de la ville. Et puis, on tente aussi d’avoir une approche politique, parce que la ville, c’est l’objet politique par excellence. Tout ce que vous voyez autour de vous, c’est le fruit de décisions politiques", continue Gaspard.

Vous l’avez compris, avec ces visites, les deux voisins souhaitent sortir des sentiers battus, même si le contenu reste rigoureux.

"L’idée, c’est aussi de faire des visites guidées qui ne sont pas du tout austères, pas du tout académiques, même si le contenu y est. Souvent, on termine au café ou à une terrasse avec les gens qui ont fait la visite et on parle d’autre chose. C’est un côté qui est assez chouette."