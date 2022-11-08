Безкоштовні екскурсії Брюсселем | Visites gratuites de Bruxelles

До пандемії Ковід 19 в Бельгію щорічно прибуває до 15 мільйонів туристів на рік і це не дивно, оскільки Бельгія має багато цікавих місць. Так і столиця Бельгії Брюссель не є виключенням, але чи багато ви знаєте цікавих місць в Брюсселі? Чи знаєте ви історію будівель вздовж яких ви проходите під час дороги на работу, навчання, або під час прогулянки?

Ми запросили до нашої студії Ларису Оксенчук, українка яка як і всі ми опинилася в Бельгії через вторгнення росії в Україну. Журналістка, яка має захоплення проводити екскурсії. Опинившись в Бельгії вона вирішила ознайомитись з кожним камінчиком в цьому місті беручі різні екскурсії з професійними гідами. Та головною темою нашої зустрічі з Ларисою стало те, що вона організувала дуже цікаву ініціативу, а саме безкоштовні екскурсії Брюсселем для українців, українською мовою, Цікаво? Тоді вам треба терміново відвідати її екскурсію.

Більше про історію організації даної ініціативи, та про маршрут екскурсії ви можете послухати сьогодні в етері з Ларисою на нашому радіо.

Дізнатись про всі екскурсії та записатись на екскурсію ви можете в одній із соціальних мереж Лариси Оксенчук.

Оголошення про екскурсії на сторінці в ФБ: https://www.facebook.com/LarysaOksenchuk

Telegram: https://t.me/larysa_guide

Instagram: instagram.com/larysa.guide

Екскурсії рідною мовою по Брюсселю по вівторках і четвергах. Початок о 16:00. В суботу об 11:00.

P.S В грудні заплановані екскурсії у Брюгге.