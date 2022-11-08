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Ukraine - Україна

Безкоштовні екскурсії Брюсселем | Visites gratuites de Bruxelles

il y a 35 minutesTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

До пандемії Ковід 19 в Бельгію щорічно прибуває до 15 мільйонів туристів на рік і це не дивно, оскільки Бельгія має багато цікавих місць. Так і столиця Бельгії Брюссель не є виключенням, але чи багато ви знаєте цікавих місць в Брюсселі? Чи знаєте ви історію будівель вздовж яких ви проходите під час дороги на работу, навчання, або під час прогулянки?

Ми запросили до нашої студії Ларису Оксенчук, українка яка як і всі ми опинилася в Бельгії через вторгнення росії в Україну. Журналістка, яка має захоплення проводити екскурсії. Опинившись в Бельгії вона вирішила ознайомитись з кожним камінчиком в цьому місті беручі різні екскурсії з професійними гідами. Та головною темою нашої зустрічі з Ларисою стало те, що вона організувала дуже цікаву ініціативу, а саме безкоштовні екскурсії Брюсселем для українців, українською мовою, Цікаво? Тоді вам треба терміново відвідати її екскурсію. 

Більше про історію організації даної ініціативи, та про маршрут екскурсії ви можете послухати сьогодні в етері з Ларисою на нашому радіо.

Дізнатись про всі екскурсії та записатись на екскурсію ви можете в одній із соціальних мереж Лариси Оксенчук. 

Оголошення про екскурсії на сторінці в ФБ: https://www.facebook.com/LarysaOksenchuk 

Telegram: https://t.me/larysa_guide 

Instagram: instagram.com/larysa.guide

Екскурсії рідною мовою по Брюсселю по вівторках і четвергах. Початок о 16:00. В суботу об 11:00. 

P.S В грудні заплановані екскурсії у Брюгге.

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Avant la pandémie de Covid-19, jusqu'à 15 millions de touristes arrivaient en Belgique chaque année et ce n'est pas surprenant, car la Belgique compte de nombreux endroits intéressants. Et la capitale belge, Bruxelles, ne fait pas exception, mais combien de ces lieux connaissez-vous à Bruxelles? Connaissez-vous l'histoire des bâtiments le long desquels vous passez sur le chemin du travail, de l'école ou lors d'une promenade?

Nous avons invité dans notre studio Larisa Oksenchuk, une Ukrainienne qui s'est elle aussi retrouvée en Belgique à cause de l'invasion russe de l'Ukraine. Un journaliste qui aime faire des tours guidés. Une fois en Belgique, elle a décidé de mieux connaître tous les recoins de sa nouvelle ville Bruxelles en effectuant diverses visites guidées avec des guides professionnels.

Depuis, Larisa organise des visites gratuites de Bruxelles pour les Ukrainiens, en langue ukrainienne. Une excursion en sa compagnie vaut le détour. Larisa est venue nous parler de son initiative et de l'itinéraire d'excursion dans notre studio.

Vous pouvez recevoir plus d'information et vous inscrire à une excursion sur l'un des réseaux sociaux de Larisa:

Facebook: https://www.facebook.com/LarysaOksenchuk

Telegram: https://t.me/larysa_guide

Instagram: instagram.com/larysa.guide

Visites guidées dans votre langue maternelle autour de Bruxelles les mardis et jeudis. Départ à 16h00. Le samedi à 11h00.

P.S. Des excursions sont prévues à Bruges en décembre.

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