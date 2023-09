Visiter le Musée Rops en Wallon : une création des Rèlîs Namurwès

Pour les fêtes de Wallonie, le Musée Rops à Namur avait envie de proposer des visites en Wallon autour de l’œuvre permanente de Félicien Rops. Une collaboration est née avec "LÈS RÈLÎS NAMURWÈS", et deux de leurs membres : Christine Decock et Julien Noël. Ils ont créé une visite commentée d’une heure, autour d’oeuvres choisies de Félicien Rops, dans des styles divers. L’idée est partie des lettres de Rops, ce fin épistolier. Et dans ses lettres il lui arrivait de s’exprimer en Wallon.

Rencontre avec Christine Decock et Julien Noël...

Les visites du Musée Rops en Wallon auront lieu du 15 au 18 septembre, et se poursuivront durant l’année sur demande, pour des groupes.