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Несподіваний візит бельгійського уряду в Україну | Visite surprise du gouvernement belge en Ukraine

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il y a 14 minutesTemps de lecture3 min
Par Catherine Tonero

Цими вихідними прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо в супроводі міністра закордонних справ Хаджі Лахбіб прибув до Києва вперше з початку війни. Символічний візит, під час якого Бельгія посилила підтримку України в кількох сферах.

Якщо Бельгія була однією з перших країн, яка підтримала Україну військовим шляхом, то жоден член її уряду ще не був там з 24 лютого.

37,4 млн євро додаткової допомоги

З Києва в суботу Олександр Де Кроо оголосив про новий пакет допомоги Україні в розмірі 37,4 мільйона євро, довівши загальну допомогу з початку конфлікту до 221,7 мільйона євро, переважно військової допомоги. "Бельгія не має великих вражаючих систем озброєння. Але там, де ми сильні, ми свою частину робимо", – сказав прем’єр, згадавши поставки автоматичної та протитанкової зброї. Україна також може розраховувати на бельгійський досвід у розмінуванні.

Що стосується цивільної допомоги, Бельгія також бере на себе зобов’язання щодо реконструкції шкіл і лікарень або постачання аварійних генераторів, які дуже потрібні з настанням зими в Україні. Крім того, 150 тис. євро допомоги з нового пакету буде зарезервовано на збереження та консервацію творів мистецтва на користь Міністерства культури України. "Ми виділили бюджет на захист їхньої спадщини і певним чином також їхньої ідентичності, тому що це під загрозою", – пояснив міністр закордонних справ.

Переговори і наша співпраця дуже плідні і в інтересах усіх

Нарешті, Бельгія виділить 10 млн євро на транспортування зернових з українських портів до Сомалі та Судану в рамках програми "Зерно з України", ініційованої президентом України.

Володимир Зеленський подякував Бельгії за підтримку, надану його країні. "Переговори і наша співпраця дуже плідні і в інтересах усіх", - сказав він на спільній прес-конференції в Києві. Під час 2-денного візиту прем'єр-міністр і глава бельгійської дипломатії також відвідали Бородянку та Бучу.

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Ce weekend, le premier ministre belge Alexander De Croo, accompagné de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, se sont rendu à Kiev pour la première fois depuis le début de la guerre. Une visite symbolique au cours de laquelle la Belgique a renforcé son soutien à l’Ukraine dans plusieurs domaines.

Si la Belgique a été l’un des premiers pays à soutenir militairement l’Ukraine, aucun membre de son gouvernement ne s’était encore rendu sur place depuis le 24 février. 

37,4 millions d’euros d’aide supplémentaire

Depuis Kiev samedi, Alexander De Croo a annoncé un nouveau paquet d’aide à l’Ukraine de 37,4 millions d’euros, portant l’aide totale depuis le début du conflit à 221,7 millions d’euros, en majeure partie de l’aide militaire. "Les systèmes d'armes majeurs, spectaculaires, la Belgique n'en a pas. Mais dans les domaines où nous sommes forts, nous faisons notre part", a déclaré le premier ministre, en citant des livraisons de fusils automatiques et d'armes anti-chars. L’Ukraine peut également compter sur l’expertise belge en matière de déminage.

En matière d’aide civile, la Belgique s’est aussi engagée dans la reconstruction des écoles et des hôpitaux ou la fourniture de groupes électrogènes de secours - bien nécessaires alors que l'hiver s'installe en Ukraine. Par ailleurs, 150 000 euros d’aide du nouveau paquet seront réservés à la préservation et la conservation des œuvres d'art au profit du ministère ukrainien de la Culture. "Nous avons alloué un budget pour protéger leur patrimoine et d'une certaine manière aussi leur identité, car cela est en danger", a expliqué la ministre des Affaires étrangères.

Les négociations et notre coopération sont très fructueuses et vont dans l'intérêt de chacun

Enfin, la Belgique va consacrer 10 millions d’euros pour le transport de céréales depuis les ports ukrainiens vers la Somalie et le Soudan dans le cadre du programme "Grain from Ukraine" initié par le président ukrainien.

Volodymyr Zelensky a remercié la Belgique pour le soutien apporté à son pays. "Les négociations et notre coopération sont très fructueuses et vont dans l'intérêt de chacun", a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse commune à Kiev. Durant leur visite de 2 jours, le Premier ministre et la cheffe de la diplomatie belge se sont aussi rendus à Borodianka et Boutcha.

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