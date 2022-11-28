Несподіваний візит бельгійського уряду в Україну | Visite surprise du gouvernement belge en Ukraine

Цими вихідними прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо в супроводі міністра закордонних справ Хаджі Лахбіб прибув до Києва вперше з початку війни. Символічний візит, під час якого Бельгія посилила підтримку України в кількох сферах.

Якщо Бельгія була однією з перших країн, яка підтримала Україну військовим шляхом, то жоден член її уряду ще не був там з 24 лютого.

37,4 млн євро додаткової допомоги

З Києва в суботу Олександр Де Кроо оголосив про новий пакет допомоги Україні в розмірі 37,4 мільйона євро, довівши загальну допомогу з початку конфлікту до 221,7 мільйона євро, переважно військової допомоги. "Бельгія не має великих вражаючих систем озброєння. Але там, де ми сильні, ми свою частину робимо", – сказав прем’єр, згадавши поставки автоматичної та протитанкової зброї. Україна також може розраховувати на бельгійський досвід у розмінуванні.

Що стосується цивільної допомоги, Бельгія також бере на себе зобов’язання щодо реконструкції шкіл і лікарень або постачання аварійних генераторів, які дуже потрібні з настанням зими в Україні. Крім того, 150 тис. євро допомоги з нового пакету буде зарезервовано на збереження та консервацію творів мистецтва на користь Міністерства культури України. "Ми виділили бюджет на захист їхньої спадщини і певним чином також їхньої ідентичності, тому що це під загрозою", – пояснив міністр закордонних справ.

Переговори і наша співпраця дуже плідні і в інтересах усіх

Нарешті, Бельгія виділить 10 млн євро на транспортування зернових з українських портів до Сомалі та Судану в рамках програми "Зерно з України", ініційованої президентом України.

Володимир Зеленський подякував Бельгії за підтримку, надану його країні. "Переговори і наша співпраця дуже плідні і в інтересах усіх", - сказав він на спільній прес-конференції в Києві. Під час 2-денного візиту прем'єр-міністр і глава бельгійської дипломатії також відвідали Бородянку та Бучу.