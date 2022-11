Несподіваний візит бельгійського уряду в Україну | Visite surprise du gouvernement belge en Ukraine

Ce weekend, le premier ministre belge Alexander De Croo, accompagné de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, se sont rendu à Kiev pour la première fois depuis le début de la guerre. Une visite symbolique au cours de laquelle la Belgique a renforcé son soutien à l’Ukraine dans plusieurs domaines.

Si la Belgique a été l’un des premiers pays à soutenir militairement l’Ukraine, aucun membre de son gouvernement ne s’était encore rendu sur place depuis le 24 février.

37,4 millions d’euros d’aide supplémentaire

Depuis Kiev samedi, Alexander De Croo a annoncé un nouveau paquet d’aide à l’Ukraine de 37,4 millions d’euros, portant l’aide totale depuis le début du conflit à 221,7 millions d’euros, en majeure partie de l’aide militaire. "Les systèmes d'armes majeurs, spectaculaires, la Belgique n'en a pas. Mais dans les domaines où nous sommes forts, nous faisons notre part", a déclaré le premier ministre, en citant des livraisons de fusils automatiques et d'armes anti-chars. L’Ukraine peut également compter sur l’expertise belge en matière de déminage.

En matière d’aide civile, la Belgique s’est aussi engagée dans la reconstruction des écoles et des hôpitaux ou la fourniture de groupes électrogènes de secours - bien nécessaires alors que l'hiver s'installe en Ukraine. Par ailleurs, 150 000 euros d’aide du nouveau paquet seront réservés à la préservation et la conservation des œuvres d'art au profit du ministère ukrainien de la Culture. "Nous avons alloué un budget pour protéger leur patrimoine et d'une certaine manière aussi leur identité, car cela est en danger", a expliqué la ministre des Affaires étrangères.

Les négociations et notre coopération sont très fructueuses et vont dans l'intérêt de chacun

Enfin, la Belgique va consacrer 10 millions d’euros pour le transport de céréales depuis les ports ukrainiens vers la Somalie et le Soudan dans le cadre du programme "Grain from Ukraine" initié par le président ukrainien.

Volodymyr Zelensky a remercié la Belgique pour le soutien apporté à son pays. "Les négociations et notre coopération sont très fructueuses et vont dans l'intérêt de chacun", a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse commune à Kiev. Durant leur visite de 2 jours, le Premier ministre et la cheffe de la diplomatie belge se sont aussi rendus à Borodianka et Boutcha.