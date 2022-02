Visite royale pour encourager la lutte contre le harcèlement à l’école

Exercice pratique en classe de quatrième primaire : Sacha – 9 ans – demande à ses condisciples s’ils sont d’accord d’arrêter de l’ennuyer. Approbation générale. C’est la méthode KiVa en action. Christel Paul, directrice de l’école fondamentale de Bouge : Ce qui est très important dans cette méthode et qui fait la différence, c’est qu’on ne se focalise plus uniquement sur le harceleur et le harcelé, mais on vise l’effet de groupe. Dans tout harcèlement il y a toujours des témoins, et généralement les témoins ne réagissent pas, par peur de représailles. Ici, on va s’appuyer sur la force du groupe. On va faire en sorte de trouver des forces dans le groupe qui vont pouvoir aider la victime et dire au harceleur : " Stop ! Tu ne peux pas faire ça !" Parce qu’il ne sera plus reconnu et valorisé par le groupe.