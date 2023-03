Visite royale en Hainaut ce jeudi

Philippe et Mathilde seront en visite en Hainaut aujourd’hui. Le Roi et la Reine vont se rendre à La Louvière, pour une cérémonie officielle. Mais avant cela, ils commenceront leur parcours hennuyer à Soignies. Soignies où le couple royal visitera les carrières du Hainaut. On connaît l’intérêt du Roi pour l’économie, et les carrières de pierre bleue sonégiennes sont un bel exemple de la mise en valeur de nos richesses. Cela fait plus de 130 ans qu’on y exploite la pierre bleue. L’entreprise se targue d’être la plus grande carrière de pierre calcaire ornementale en Europe.

Au Quinquet, puis à La Louvière

Le couple se rendra ensuite dans un centre d’insertion socioprofessionnelle : l’asbl "le Quinquet". Une visite qui devrait retenir l’attention de la Reine Mathilde qui n’a jamais caché son intérêt pour les personnes vulnérables et pour les enfants. "Le Quinquet" prend en charge des centaines d’enfants à travers des ateliers et des stages pour favoriser leur développement. Mais cette asbl travaille aussi dans l’insertion socioprofessionnelle en apprenant à de nombreux stagiaires de tous âges la menuiserie, la peinture, la plomberie, ou encore la cuisine. Et là, l’asbl va rencontrer l’intérêt du Roi Philippe pour les problèmes sociaux, l’insertion des jeunes dans la société.



Tout cela se déroulera avant midi ; ensuite, les souverains sont attendus à l’hôtel de ville de La Louvière, pour une cérémonie officielle qui sera suivie d’un bain de foule prévu dans la cité des loups entre midi et midi trente.