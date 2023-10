Visite royale au Service Universitaire Spécialisé pour personnes avec Autisme à Blegny

Visite royale ce jeudi dans un centre liégeois qui accueille des enfants et des adultes souffrant d'autisme. Il est situé à Blegny et soutient ces personnes depuis plus de 30 ans. Leurs familles aussi. C'est aussi devenu au fil du temps un centre de référence pour le diagnostic de l'autisme et pour la recherche de traitements adaptés.

On essaye que ça ne change pas trop leurs habitudes

Ce matin, à la Fondation SUSA, à Blegny, l'accueil des enfants et adultes autistes se déroulait avec davantage de bienveillance par rapport aux autres jours. "Le changement, c'est parfois un peu difficile pour nos bénéficiaires, et on a vraiment envie que tout se passe au mieux et que ça ne change pas trop leurs habitudes" explique Alexia Remy, psychologue..

Après les présentations, le Roi et la Reine ont pu observer le travail de l'équipe de la fondation SUSA où le discours de prise en charge est positif, et où la priorité est donnée aux activités.

Une problématique de santé publique

La Fondation SUSA fonctionne à Gembloux, Mons, Bruxelles et Blegny. L'autisme concerne 45.000 personnes en Fédération Wallonie-Bruxelles. "A l'heure actuelle, on détecte beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fréquemment l'autisme chez l'enfant, chez l'adolescent, et aussi encore chez l'adulte" précise Éric Willay, le Directeur général de la Fondation SUSA. "C'est donc une thématique qui est vraiment d'une grande actualité, c'est même parfois une problématique de santé publique tellement on a de besoins et de demandes. Notre service de diagnostics est submergé de demandes, parfois plusieurs dizaines de demandes par jour".

Regardez ci-dessus notre vidéo.

Notez que le personnel de la Fondation SUSA et ses sympathisants vous solliciteront dans le cadre de l'opération Cap 48. La vente de post-it débute d'ailleurs ce weekend.