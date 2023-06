Visite ministérielle au Niger - "Le Niger est et restera un partenaire important de la Belgique", affirme Caroline Gennez

La ministre de la Coopération au développement ajoute par ailleurs que "nous pouvons continuer à construire des écoles et des hôpitaux, mais cela ne servira pas à grand-chose si les enfants et les gens ne peuvent pas s'y rendre en toute sécurité; nous pouvons former et financer l'armée, mais elle ne peut pas faire son travail s'il n'y a pas d'infrastructures ou de services sociaux pour elle et ses familles. Il faut un environnement sûr. Sinon, notre solidarité n'est rien d'autre qu'une promesse vide".

La ministre de la Défense insiste particulièrement sur la coopération avec les forces nigériennes sur place. "La Défense travaille en fonction des besoins locaux, forme des instructeurs locaux et les accompagne dans la mise en œuvre de leurs connaissances sur le terrain. Cette collaboration unique rend les forces de sécurité locales et la population plus confiantes dans les méthodes et les résultats", explique-t-elle.