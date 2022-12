Visite médicale pour souscrire une assurance : doit-on tout dire sur notre état de santé?

Quand vous souscrivez une assurance solde restant dû, on vous demande de fournir des informations au sujet de votre santé. Cela permet à l'assureur d'évaluer votre état de santé général et d'estimer le risque à assurer. Cette démarche consiste en un questionnaire médical et parfois, des examens complémentaires. Le point avec le Dr Charlotte, médecin référent dans l'émission "La Grande Forme".

"En ce moment, dans mes consultations, j’ai parfois des patients qui viennent pour me demander un examen médical à fin de remplir un dossier d’assurance. Il peut s’agir d’un emprunt hypothécaire pour lequel ils ont besoin de ce qu’on appelle une assurance solde restant dû, ou bien une assurance-vie" explique le Dr Charlotte.

L'occasion pour notre médecin référent de revenir sur le pratico-pratique lié à ce genre de demande si jamais vous vous posiez la question...

Assurance solde restant dû

Cette assurance garantit que vos proches n'auront plus à rembourser le prêt si vous décédez de manière soudaine. Pour souscrire une telle assurance, vous devez toujours remplir un questionnaire médical. Et en fonction de l’âge de souscription, du montant à emprunter, du capital assuré et de vos réponses au questionnaire, un examen médical chez votre médecin traitant peut être demandé.

Les assureurs désirent connaître la probabilité que vous décédiez pendant la durée de votre prêt. Ce pourquoi, ils vous soumettent un questionnaire afin de se faire une idée de votre état de santé.