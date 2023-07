Visite médicale "humiliante" : la CSC dénonce l’attitude d’un médecin lors des recrutements des agents de la prison de Haren

"Cela concerne des dizaines de personnes"

C’est le délégué syndical CSC, Cedric Andrejuk, basé à la prison de Tournai, qui tire la sonnette d’alarme quant à ce processus de recrutement. "Il y a des cas un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. Je pense que cela se calcule en plusieurs dizaines de personnes. J’ai reçu trois plaintes rien que pour la prison de Tournai", entame le délégué. "Les personnes qui se présentent à cet examen médical ont déjà réussi deux tests préalables. Ensuite, elles se présentent à cette visite médicale et il y a énormément de gens qui sont recalés pour des raisons qui n’ont pas lieu d’être. Le problème est là", continue-t-il. "D’autres se sont plaints d’une visite médicale ‘bizarre’, mais comme ils ont réussi l’examen, ils n’ont pas été plus loin".

Un seul médecin du travail responsable de ces consultations

Cette absence de recours confère un pouvoir absolu à l’avis du médecin, c’est là le véritable problème, aucune contradiction n’est possible.

Claudine Coupienne, secrétaire permanente Justice CSC Services publics

Pour ceux qui ont reçu un refus définitif d’aptitude à la suite de la visite médicale, aucun recours n’est dès lors possible. "Une fois que le médecin a pris sa décision, il n’y a pas de marche arrière possible, même pour consulter un autre médecin. On nous dit que c’est le seul", précise le délégué CSC.

"Un des problèmes qui doit être souligné est l’absence de recours possible lors d’une visite médicale préalable à l’embauche, alors que dans toutes les autres procédures, un recours est autorisé", ajoute Claudine Coupienne, secrétaire permanente Justice au sein du syndicat CSC Services publics. "Cette absence de recours confère un pouvoir absolu à l’avis du médecin, c’est là le véritable problème, aucune contradiction n’est possible". La CSC dénonce un excès de zèle de la part de ce médecin, en plus de ses comportements inappropriés envers les patients. "Nous sommes en grave pénurie de personnel dans les prisons. Nous devons recruter et là, nous sommes bloqués. C’est incompréhensible", conclut Cedric Andrejuk

L’employeur du médecin répond

"Il est important de rappeler que ces évaluations médicales se déroulent dans un cadre législatif strict", déclare Aurélie Damster, porte-parole d’Empreva.

À la suite de certaines préoccupations soulevées, une réunion a été organisée avec le médecin. "Empreva a effectivement reçu des remarques sur la manière dont certains examens d’aptitude physique sont réalisés dans les prisons. Nous constatons que les remarques concernent principalement le contenu (par exemple, pourquoi la condition physique est-elle évaluée et comment se déroule le test ?) et le style de communication lors de la consultation. Suite à ces remarques, qu’Empreva prend très au sérieux, nous avons attentivement analysé la situation et rencontré les parties prenantes (équipe médicale et employeur, le SPF Justice). Aucune irrégularité n’a été identifiée par rapport à la procédure prescrite", déclare le service de presse du SPF Stratégie et Appui.

"À l’heure actuelle, nous avons demandé à l’employeur d’informer davantage les futurs agents sur les différents examens pratiqués lors de la consultation médicale, et nous avons également demandé au médecin concerné d’adapter son style de communication", ajoute le service, avant de conseiller aux personnes concernées de déposer une plainte officielle. "Les personnes ayant vécu ou ressenti des situations qu’elles trouvent inacceptables peuvent porter plainte officiellement, par exemple auprès d’Empreva, du SPF BOSA, du SPF Emploi (contrôle du bien-être au travail) ou de l’Ordre des médecins. Cela nous permettra de prendre les mesures nécessaires, et nous tenons à souligner que nous prenons cette affaire très au sérieux".

La porte-parole d’Empreva n’a pas tenu à préciser le moment où la rencontre entre le médecin incriminé et la direction a eu lieu. Toutefois, un témoignage nous a été confié pour des faits similaires qui se sont passés cette semaine.

La bienveillance inscrite dans le code de déontologie médicale

"L’article 16 du code déontologique médical stipule en effet que "le médecin adopte une attitude empathique, attentive et respectueuse envers chaque patient". Christian Melot, le vice-président de l’Ordre des médecins, ajoute : "lors d’une consultation médicale, le médecin examine son patient, lui pose des questions, mais il doit toujours se limiter aux questions relatives à la santé du patient".

L’article 9 de ce code déontologique précise également que "le médecin veille au bien-être et à la sécurité du patient". "Si vous avez un médecin du travail chargé d’effectuer des examens d’embauche, il doit naturellement veiller à ce que les conditions physiques et mentales du patient soient suffisamment en adéquation avec l’emploi pour lequel il postule", explique le vice-président de l’Ordre des médecins.

Mis à part les interpellations des syndicats, à ce jour, aucune plainte n’a été officiellement déposée.

Nous avons pris contact avec le médecin concerné. Il nie les accusations et refuse de les commenter.