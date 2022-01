Visite historique du président israélien aux Emirats arabes unis : Quels sont les enjeux ?

Intérêts économiques

Plus généralement, souligne David Rigoulet-Roze, "le commerce bilatéral entre Israël et les Emirats s’élèverait aujourd’hui à près d’un milliard de dollars". Depuis la normalisation, les Emirats ont signé une série d'accords avec Israël allant du tourisme à l'aviation en passant par les services financiers et l’approvisionnement en gaz Israélien.

Selon le chef du consulat israélien à Dubaï, environ 200.000 Israéliens ont visité les Emirats arabes unis entre septembre 2020 et septembre 2021 et une quarantaine d'entreprises israéliennes s'y sont déjà installées. En décembre dernier, les Émirats arabes unis, la Jordanie et Israël ont conclu un accord "eau contre énergie solaire".

"Il y a l’idée de développer une économie régionale intégrée qui soit profitable à toutes les parties", observe David Rigoulet-Roze. "Et Pour Israël, c’est particulièrement important puisqu’il s’agit en même temps d’une intégration stratégique à cet espace régional".

La cause palestinienne hors-jeu

Exit donc, la cause Palestinienne. La question juridique concernant le statut de Jérusalem, l’occupation par Israël de la Cisjordanie, de Gaza et du Golan syrien, depuis les guerres des 6 jours et de Kippour, est secondaire par rapport aux impératifs de sécurité. Alors même qu’il s’agit d’une violation du droit international.

Les Palestiniens avaient dénoncé les Accords d’Abraham comme une "trahison", la résolution du conflit israélo-palestinien étant longtemps restée une condition à toute normalisation des relations des pays arabes avec l'Etat hébreu.

Les accords d’Abraham confirment un changement de paradigme au Moyen-Orient où les ennemis d’hier deviennent des partenaires. "C’est une concrétisation pour Israël de son droit à l’existence au niveau régional, en contrepoint de la persistance résiduelle d’un ‘front du refus' associant l’Iran, la Syrie alaouite de Bachar al-Assad, le Hezbollah chiite pro-iranien au Liban et même le Hamas sunnite palestinien à Gaza", analyse David Rigoulet-Roze, tandis que les Palestiniens restent les laissés pour compte.