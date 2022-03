Visite guidée du Palais de Justice de Bruxelles : tout savoir sur son histoire, son architecture et le système judiciaire

Les visites approcheront le système judiciaire belge et aborderont l’histoire d’un mastodonte érigé au XIXe siècle au sommet du Mont des Potences ainsi que le style éclectique du bâtiment de Joseph Poelaert. La référence à un temple gréco-romain, les volumes impressionnants de l’architecture, l’emploi symbolique de la pierre et du faux-marbre concourent à asseoir une idée forte de la justice. Les murs sont couverts de symboles qui en rappellent les valeurs : la balance pour l’équilibre, le bouclier pour la protection, le serpent pour la prudence et le sabre à la pointe coupée qui ne blesse pas. Le visiteur découvrira entre autres les salles d’audience de la Cour de Cassation et de la Cour d’Assises.

Christine Deletaille, guide, au micro de Pascal Goffaux.