Visite en famille du Fort de Flémalle et de sa nouveauté: le VR'40 Experience Tour

Les visites sont organisées les 1er et 3ème dimanche du mois. La visite classique se déroule à 14h pour des groupes de maximum 15 personnes. Le tarif est de 7€ pour les adultes et 2€ pour les moins de 12 ans. Les visites agrémentées de réalité virtuelle sont planifiées à 10h et 13h, pour des groupes de maximum 5 personnes. Le prix est de 12€ pour les adultes et 7€ pour les enfants.

Un investissement qui vaut vraiment le coup. On vit vraiment la visite"

Fort de Flémalle Avenue du Fort 4400 Flémalle